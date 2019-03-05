2019/03/05 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… أكد مانشستر يونايتد ،الثلاثاء، أنه جمد أسعار تذاكر المباريات، والتذاكر الموسمية، للموسم الثامن على التوالي.وقال مدير مجموعة مانشستر يونايتد، ريتشارد أرنولد، إن “مساندة جماهيرنا والأجواء التي يصنعونها شيء مذهل، لذا يسعدنا أن نجمد أسعار التذكرة الموسمية مرة أخرى تقديراً لذلك”.واوضح أن “النادي سيخصص جزءاً في مدرج ستريتفورد بإستاد أولد ترافورد، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يجمد اسعار التذاكر للموسم الثامن على التوالي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يجمد اسعار التذاكر للموسم الثامن على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).