2019/03/05 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وتوتنهام تضع رفاق رويس أمام مفترق طرق عقب النتائج السلبية في الدوري والخسارة من الضيف بثلاثية دون رد ذهاباً ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وفرضت مباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند التي ستقام على أرض الأخير نفسها كأهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لأسلوب لعب الفريقين الممتع وتوقع حدوث المفاجآت.مباراة بوروسيا دورتموند وتوتنهام – مباشرمشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وتوتنهام مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ بوروسيا دورتموند يريد تقديم أداء مشرّف على الأقل بعد تراجعه في الدوري الألماني.مباراة بوروسيا دورتموند وتوتنهام يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 2 باللغة العربية الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.البث المباشر لمباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند عبر الإنترنتوستبث مباراة بوروسيا دورتموند تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.ولتبقوا على مقربة من مباراة بوروسيا دورتموند وتوتنهام أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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