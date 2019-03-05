الشيخة موزا: ملتزمون بتوفير 3 ملايين فرصة عمل للشباب في العالم

2019/03/05 | 19:32

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الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الشيخة موزا بنت ناصر، التزام مؤسسة "صلتك" القطرية بتوفير 3 ملايين فرصة عمل للشباب في أنحاء العالم، داعية لمزيد من الشراكات للارتقاء بهذا الهدف وخلق 5 ملايين فرصة بحلول 2022.

وجاء هذا التصريح في منتدى نظمته مؤسسة "صلتك" العضو في مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الأمس تحت عنوان: "تمكين الشباب..



النهوض بالمجتمعات" في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات بمدينة جنيف.

وألقت الشيخة موزا كلمة جددت فيها التزام "صلتك" بمعالجة مشكلة البطالة المتزايدة بين الشباب، من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في المناطق النامية التي تزداد فيها أعداد الشباب.

وأكدت، أن المؤسسة بدأت عام 2008 كمبادرة عالمية ينصب تركيزها الرئيسي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتمكين شبابنا، وسرعان ما حظيت بدعم وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات والبنوك والأفراد.

وأضافت أن "صلتك" انتهجت أسلوبا خلاقا ومبتكرا عند التعامل مع المشكلات التي تواجهها هذه المجتمعات، إذ سعينا لخلق برامج مستدامة ذات تأثير تحويلي على مسببات تلك المشكلات من الجذور، وليس فقط معالجة أعراضها".

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