تعرف على اسباب الشجار الذي حصل في نقابة المحاميين

2019/03/05 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للنقابة تلقت " الغدير " نسخة منه، "في الوقت الذي تنتظر فيه الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين يوم الحدث الإنتخابي، ليختاروا ممثليهم في إدارة النقابة للسنوات القادمة، و في ذات الوقت الذي ٱنعقد فيه الإجتماع الكبير للهيئة العامة للمصادقة على الميزانية المالية للسنوات الثلاث التي مرّت و التصويت على الميزانية المالية للسنوات القادمة، وبشفافية عالية وبالأرقام وأمام المحامين".وأشار الى ان "البعض حاول إختلاق الفوضى والتأثير على سير الإجتماع بشكل سليم، مما أدى لمحاولة الإعتداء على نقيب المحامين العراقيين والإعتداء على أعضاء مجلس النقابة، وبأفعال نرفضها ونشجب صدورها أمام الهيئة العامة و الرأي العام، فمحاولة المساس بالمجلس هو إستهانة برمزية النقابة وهيبتها و تأريخها، وعدم إحترام لإرادة المحامين".

وتابع البيان "إننا إذ نستنكر هذا الفعل، نعرب عن أن ما صدر إنما يعكس تصرفا غير لائق من فاعله، و لا يمثل عامة المحامين أو نقابتهم الغراء، و أن القانون هو الذي سيكون حكماً، فقد قام جمع من المحامين المعتدى عليهم ، بإقامة شكوى جزائية أمام المحكمة المختصة".وأوضح إن "آمال مجلس النقابة معقودة بالوعي والفهم العميقين لدى المحامين في أن يحافظوا على سمو هذه المهنة ورفعة نقابتهم، وبإرادة حرة عن طريق صناديق الإقتراع ختاماً نتقدم بالشكر لكل الزملاء الحاضرين والمشاركين في إجتماع الهيئة العامة، من غرف بغداد والمحافظات لمشاركتهم الفاعلة وثقتهم بنقابتهم".يذكر ان شجاراً أندلع داخل نقابة المحامين العراقيين، اليوم الأثنين، بين أعضاء مجلس النقابة وبعض المرشحين في انتخابات للنقابة، وسط أنباء عن تطور الشجار إلى إطلاق نار.

وقالت النقابة، في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن "لمرشحين في انتخابات النقابة المبطل ترشيحهم وأعضاءها، قاموا صباح اليوم، بمحاولة الاعتداء على نقيب المحامين العراقيين، وأعضاء مجلس النقابة" مضيفاً أن "الشجار اندلع بسبب إبطال ترشيحهم وفق قانون اجتثاث البعث".فيما نقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تطور الشجار داخل مبنى نقابة المحاميين العراقيين، إلى إطلاق نار

انتهى ع.س

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