صدمة في العالم العربي بعد رحيل

2019/03/05 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت وفاة الممثل الأمريكي، لوك بيري، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 52 عاما، صدمة في العالم العربي، الذي اشتهر كونه أحد رموز الجاذبية لدى الفتيات خلال تسعينيات القرن الماضي.

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