الأردن... الملك الأمل الأخير للعاطلين عن العمل

2019/03/05 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام بعض العاطلين عن العمل في الأردن على مدى الأشهر القليلة الماضية، بالسير على الأقدام نحو الديوان الملكي من عدة مدن للاحتجاج على عدم توافر فرص العمل، وسوء الأحوال الاقتصادية التي تعيشها المملكة الهاشمية حاليا.

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