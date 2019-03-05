2019/03/05 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت مركبة الفضاء الإسرائيلية أول "سيلفي" من الفضاء خلال رحلتها إلى القمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول "سيلفي" من الفضاء) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول "سيلفي" من الفضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).