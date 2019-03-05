الخيال العلمي يتحول لحقيقة.. شريحة

2019/03/05 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن ما شاهدناه في أفلام الخيال العلمي واعتبرناه ضربا من الجنون، سيتحول إلى واقع نعيشه قريبا، مع إعلان علماء أن حياتنا قد تتغير بشكل

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