2019/03/05 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أفادت دراسة إيطالية حديثة، بأن مشروب الكاكاو الذي يحتوي على مركبات طبيعية نشطة بيولوجيا، قد يساعد في الحد من التعب التعب النفسي والجسدي المرتبط عادة بمرض التصلب المتعدد.الدراسة أجراها باحثون بجامعة باليرمو الإيطالية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية “Journal of Neurology Neurosurgery Psychiatry” العلمية.ويؤثر التصلب المتعدد، الذي يصيب أكثر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: مشروب الكاكاو يساعد بالحد من التعب النفسي والجسدي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: مشروب الكاكاو يساعد بالحد من التعب النفسي والجسدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).