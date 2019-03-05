2019/03/05 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، عن تخصيص جلسة البرلمان الاولى من الفصل التشريعي الثاني، بالكامل لمناقشة قضية مكافحة الفساد.وأظهرت وثيقة صادرة عن الدائرة، اطلع عليها “ناس”، اليوم (5 آذار 2019)، ذكرت فيها، أن “جلسة البرلمان الاولى ضمن الفصل التشريعي الثاني ستتضمن، في فقرتها الاولى كلمة لرئيس الجمهورية، فيما تتضمن الفقرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثيقة: البرلمان يخصص جلسته الأولى “بالكامل” لـ “مكافحة الفساد” NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة: البرلمان يخصص جلسته الأولى “بالكامل” لـ “مكافحة الفساد”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة: البرلمان يخصص جلسته الأولى “بالكامل” لـ “مكافحة الفساد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).