خاص| الفتح يحدد موعد جلسات البرلمان لاختيار مرشحي الوزارات المتبقية

2019/03/05 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، الجلسات التي سيتم عرض اسماء المرشحين للوزارات المتبقية، مؤكدا أرسال مجموعة أسماء الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليختار منها من يراه مناسبا، فيما لفت الى اتفاق كتلة سائرون مبدئيا للتوافق على مرشح للداخلية.

وقال النائب عن الفتح أحمد الكناني في حديث لـ"الاتجاه برس"، "بالنسبة لجدول اعمال السبت المقبل، لم يصدر لهذه اللحظة شيء بخصوصه"، مرجحا "عرض اسماء الوزراء خلال الجلسة الثانية او الثالثة في الاسبوع المقبل، حسب المؤشرات الموجودة بعد التوافق بين الكتل السياسية".

وأضاف الكناني، "هناك مجموعة اسماء ارسلت لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليختار من يراه مناسبا، وكذلك الحزبين الكردستانيين تم اتفاقهما في اجتماع امس بأربيل، وهناك توافقات حول جملة مواضيع وضمنها وزارة العدل"، مبينا أن "سائرون اتفقوا أيضا من حيث المبدأ على التوافق على اسم مرشح".

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