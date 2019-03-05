2019/03/05 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، المباشرة بتشغيل محطة الرصد

الجوي الأوتوماتيكية في مطار بغداد الدولي.

وذكرت

الهيأة في بيان أورده المكتب الإعلامي لوزارة النقل، تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، “تنفيذا لتوجيهات وزير النقل عبد الله لعيبي، باشرت الهيأة اليوم الثلاثاء،

العمل بتشغيل محطة الرصد الجوي الأوتوماتيكية في الراديوسوند في مطار بغداد الدولي،

بعد استكمال ربطها بالأقمار الصناعية”.

وقال

مدير عام الهيأة علي صاحب البهادلي، وفقاً للبيان، إن “هذه المحطة هي الأولى لمشروع

المناخ الذكي الذي تنفذه شركة dtn

الأميركية، والتي يأتي العمل بها بإشراف هيأة المستشارين في الأمانة

العامة لمجلس الوزراء”.

وأكد

البهادلي، “بدء المحطة الجديدة بإعطاء عمليات التحليل الإحصائي وعمل قاعدة البيانات

وكما أنها تقوم بتسجيل التنبوءات الاستباقية قبل (15) يوم من الحدث المتوقع للرصدات

الجوية”.

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