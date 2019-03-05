روسيا: من المبكر الحديث عن صيغة للتعاون مع إسرائيل في سوريا

2019/03/05 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه من المبكر الحديث عن صيغة للتعاون مع إسرائيل في الملف السوري.جاء ذلك في تصريح لمتحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقًا على مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، الأسبوع الماضي، بحسب قناة "روسيا اليوم" الحكومية.وقال بيسكوف: "ما الصيغة التي سيتم التوصل إليها، وما هي الأطراف التي ستشارك؟ من المبكر جدًا الحديث حول ذلك، والقضية ستخضع للمزيد من البحث".وفي 27 فبراير/شباط الماضي أجرى نتنياهو زيارة إلى موسكو، والتقى بوتين، لبحث الملف السوري ودور روسيا في عملية السلام بالشرق الأوسط.

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