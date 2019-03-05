2019/03/05 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلن

مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدول اعماله لجلسة السبت المقبل.

وذكرت

الدائرة البرلمانية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “جدول

اعمال جلسة السبت المقبل تتضمن قراءة ايات من القران الكريم، وكلمة رئيس الجمهورية”.

واضافت

انها “تتضمن دعوة عامة لمناقشة توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد الاداري والمالي

بحضور رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس ديوان الرقابة المالية/ وكالة،

ورئيس هيأة النزاهة/ وكالة”.

وتابعت

ان “الجلسة تبدأ الواحدة بعد الظهر”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

16

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“النور ” ينشر جدول اعمال مجلس النواب السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“النور ” ينشر جدول اعمال مجلس النواب السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).