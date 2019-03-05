الفتح: اتفقنا مع سائرون على إكمال الكابينة الوزارية ببداية الفصل التشريعي الثاني

2019/03/05 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، أن تحالفه اتفق مع تحالف سائرون على إكمال الكابينة الوزارية في بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وقال قدو في تصريح، إن هذه الأزمة في طريقها الى الحلحلة بالقريب العاجل، داعيا جميع الأطراف الى ضرورة تقديم الدعم اللازم لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مسألة إكمال الكابينة الوزارية.

وأوضح قدو، أن الفتح وسائرون لديهما اتفاقات تتعلق بسن قوانين جديدة تساهم في تحسين الخدمات المقدمة الى المواطن العراقي، مضيفا أن الجدل السياسي القائم ينعكس دائما بشكل سلبي على حياة المواطن واداء الحكومة على حد سواء.

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