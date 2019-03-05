أنقرة تعلن رسمياً موعد افتتاح بوابة حدودية مع عفرين

2019/03/05 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، اليوم الثلاثاء، إن بوابة حدودية بين تركيا ومنطقة عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) بشمال سوريا صارت جاهزة وسيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، في خطوة جديدة ضمن مشروع يهدف لتسراع «تدفق المساعدات والمعدات»، حسب تعبيرها.

و نقلت وسائل إعلام رسمية عن بكجان، أن اسم البوابة هو «غصن الزيتون» وهو اسم عملية عسكرية نفذها الجيش التركي مع ميليشيات المعارضة العام الماضي ضد وحدات حماية الشعب الكوردية، والتي تعتبرها أنقرة «إرهابية» لصلتها بحزب العمال الكوردستاني PKK.

وقالت إن «بوابتنا الحدودية غصن الزيتون جاهزة.



بمشيئة الله سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل».

ويتعرض المدنيون الكورد في عفرين إلى انتهاكات جسيمة على يد فصائل المعارضة الموالية للجيش التركي، وفق منظمات حقوقية سورية.





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