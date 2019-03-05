منظمة: النساء يشغلن ربع عدد النواب في العالم

2019/03/05 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد الاتحاد البرلماني الدولي، أن النساء يشكلن نحو ربع عدد النواب في البرلمانات في أنحاء العالم، بعد مزيد من التقدم في المساواة بين الجنسين عام 2018.ويرصد الاتحاد، الذي تأسس عام 1889 ليكون واحدا من أقدم المنظمات الدولية في العالم، منذ عقود عدد النساء اللواتي ينتخبن في البرلمانات الوطنية.وحسب بيانات أحدث تقارير […]

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