بالوثيقة.. البرلمان يدعو عبد المهدي وثلاثة مسؤولين كبار لحضور جلسة السبت

2019/03/05 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

وجه مجلس النواب، دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وثلاثة مسؤولين كبار لحضور جلسته المزمع عقدها يوم السبت المقبل.

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