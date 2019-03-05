محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع ترقب التطورات السياسية والتجارية

2019/03/05 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب تطورات سياسية وتجارية وبعد بيانات اقتصادية.





وكانت أسهم الاتصالات الأفضل أداءً في البورصات الأوروبية حيثا ارتفعت بنحو 0.7%، في حين كان قطاعا السيارات والصناعة أكبر الخاسرين بعد خفض الصين لمستهدف النمو الاقتصادي.





أعلنت الصين اليوم استهدافها معدل نمو اقتصادي خلال العام الجاري يتراوح بين 6% إلى 6.5%، وهو مستوى أقل من المسجل في العام الماضي عند 6.6%.





وهناك حالة ترقب لعدد من الأحداث السياسية والاقتصادية حول العالم، وفي مقدمتها التطور في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وفي الساعات القليلة الماضية انتشرت تقارير صحفية أفادت أن الجانبين اقتربا من إحراز اتفاق تجاري كبير، وأن ذلك يمهد الطريق لإجراء لقاء يجمع رئيس الولايات المتحدة بنظيره الصيني في الشهر الجاري.





وعلى صعيد تطورات البريكست فمن المقرر أن يلتقي المفاوضون الأوروبيون بنظرائهم من المملكة المتحدة في بروكسل في محاولة لسد الفجوات قبيل حلول الموعد النهائي للبريكست والمقرر في 29 من الشهر الجاري.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 3 أشهر، في ما تعافي نشاط الخدمات البريطاني من أدنى مستوى في عامين ونصف.





كما كشفت بيانات أخرى عن تحسن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال يناير الماضي.





وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.1% مسجلاً 375.6 نقطة، فيما زاد مؤشر "قوتسي" البريطاني بنحو 0.7% عند 7183.4 نقطة.





أما مؤشر "داكس" الألماني فارتفع بنحو 0.2% إلى 11620.7 نقطة، فيما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 5297.5 نقطة.





وبحلول الساعة 5:13 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.4% إلى 1.1293 دولار.





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