الفنون الجميلة في ذي قار تقيم معرضها السنوي الاول للتصميم والطباعة - تقرير مصور

2019/03/05 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

اقام معهد الفنون الجميلة في محافظة ذي قار اليوم معرضه السنوي الاول للتصميم والطباعة بمشاركة 55 عملا فنيا .

وقال مدير المعهد حيدر صالح لشبكة اخبار الناصرية ، ان المعرض خصص لنتاجات طلبة قسم التصاميم الطباعية في المعهد ، وتحديدا طلبة المرحلتين الرابعة والخامسة .





شبكة اخبار الناصرية:اقام معهد الفنون الجميلة في محافظة ذي قار اليوم معرضه السنوي الاول للتصميم والطباعة بمشاركة 55 عملا فنيا .وقال مدير المعهد حيدر صالح لشبكة اخبار الناصرية ، ان المعرض خصص لنتاجات طلبة قسم التصاميم الطباعية في المعهد ، وتحديدا طلبة المرحلتين الرابعة والخامسة .واوضح ان المعرض ضم 55 عملا فنيا في مجال التصميم والطباعة في خمسة مواضيع مهمة منها المراة والطفل ودعم القوات الامنية والحشد الشعبي .وكشف عن نية المعهد افتتاح معرض اخر للفنون التشكيلية فضلا عن معرض للنحت ومهرجان للمسرح .

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