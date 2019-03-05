نائب: الاتفاق بين الاتحاد والديمقراطي حسم مرشح حقيبة العدل لصالح الوطني الكردستاني

2019/03/05 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية احمد حمة رشيد ان الاتفاق الذي ابرم بين الاتحاد والديمقراطي حسم مرشح حقيبة العدل لصالح الاتحاد.

وقال رشيد ان منصب محافظ كركوك حسم للاتحاد لكن تسمية المرشح له ترك لحين تطبيع الاوضاع داخل كركوك مع باقي المكونات بالمحافظة.

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