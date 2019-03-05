عبد المهدي يكشف عن قرارات لمكافحة الفساد وزيارة شخصيات

2019/03/05 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عن زيارة شخصيات "مهمة" الى العراق في الايام المقبلة.

وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان "الايام المقبلة ستشهد زيارة شخصيات مهمة للعراق".

واردف عبد المهدي ان "الحكومة ملتزمة بالنظر بمطالب جميع شرائح المجتمع المشروعة".

واشار الى "اصدار عدد كبير من القرارات في اطار مكافحة الفساد"، مضيفا ان "الحكومة وضعت خططا للاستمرار بملاحقة داعش والقضاء عليه".

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