2019/03/05 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الدفاع المدني: اخماد حريق الشقتين وسط بغداد

05/03/2019 21:04:00 PM |

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واع/ بغداد / ز .ا

اعلنت قوات الدفاع المدني ، الثلاثاء ، عن اخماد حريق الشقتين وسط بغداد، وانقاذ العوائل المحاصرة في السعدون .

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "بمشاركة خمس فرق وعجلة السلم "سنوركل" اخمد الدفاع المدني حادث حريق السعدون الذي اندلع داخل شقتين وانقذ جميع العوائل من خلال سطح البناية".

وأضاف أنه "تم اسعاف طفلين تعرضا للاختناق".

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