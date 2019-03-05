وزارة التعليم: تشكيل لجان لتطبيق نظام المقررات في الجامعات

2019/03/05 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،اليوم الثلاثاء، تشكيل لجان مختصة تقوم بمهام تطبيق نظام المقررات في الجامعات للسنة الدراسية القادمة 2020/2019.وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث

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