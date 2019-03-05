وزير التخطيط يستقبل الطالب الموهوب سالار خالد عجيل

2019/03/05 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استقبل وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي في ديوان الوزارة، اليوم الثلاثاء، الطالب الموهوب سالار خالد 13 عاماً، مؤلف كتب (صفحات من عادات

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