بالصور ، مكونات بعشيقة و بحزاني يستنكرون مجزرة الباغوز

2019/03/05 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24ــ نصر حاجي لشجب واستنكار وادانة ما فعله تنظيم داعش الارهابي باقدامه على نحر خمسين فتاة وامراة ايزيدية في مدينة الباغوز السورية والتي عرفت باسم (مجزرة الباغوز)، اوقدت في بعشيقة و بحزاني الشموع والقيت القصائد وكلمات الثراء واصدر بيان الشجب والاستنكار من كافة مكونات المنطقة، بالجريمة النكراء التي نفذها التنظيم الارهابي بحق الابرياء من […]

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