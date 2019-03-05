خبير قانوني يكشف سبب تفشي الفساد وسرقة الأموال وتلكؤ المشاريع

2019/03/05 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيّن خبير قانوني، اليوم الثلاثاء، سبب تفشي الفساد وسرقة الأموال وتلكؤ المشاريع، عازياً إياه الى قضية "إدارة المناصب بالوكالة"، فيما كشف عن عدد المناصب التي تدار بهذه الطريقة.

وقال الخبير في حديث صحفي، ان "ادارة مناصب الدولة بالوكالة مرض سياسي اداري هيكلي ويجب ان يتم الغاء العمل بهذا الأسلوب"، لافتاً الى ان "أحد اهم اسباب تفشي الفساد وسرقة الاموال وتلكؤ المشاريع هو وجود مناصب الوكالة".وأضاف، انه "في اعراف وقوانين الدول يكون العمل بالوكالة اضطراريا ولمدة معينة يحددها القانون، في العراق فقط يستمر العمل بالوكالة بلا نهاية"، مبينا انه "في العراق ما لا يقل عن اربعة آلاف منصب من الدرجات الخاصة تدار بالوكالة".وتابع الخبير، "يجب ان يتم حسم المناصب بالوكالة في الفصل التشريعي المقبل لان ما يمر به العراق من أوضاع داخلية تتطلب هذه الخطوة"، مؤكداً "على الكتل السياسية الوطنية ان ترفض ادارة المناصب بالوكالة".انتهى...س ح

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