الدفاع المدني تعلن إخماد حريق نشب داخل معمل غاز في قضاء الطوز

2019/03/05 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، اخماد حريق نشب داخل معمل الغاز السائل في قضاء

الطوز شرقي محافظة صلاح الدين، ومنع انفجار صهريج كان قيد التحميل.

وقالت

المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن” فرقها “تمكنت

من السيطرة على حادث حريق نشب داخل معمل الغاز السائل في قضاء الطوز شرقي محافظة صلاح

الدين بعد ان اشتعل الحريق في بادئ الامر داخل صهريج قيد التحميل”.

وأضافت،

أن “الفرق تمكنت، وبمهنية عالية، من السيطرة واخماد النيران ومنع انفجار الحمولة

داخل الصهريج رغم خطورتها”، لافتة الى أن ذلك “حال دون وقوع إصابات بشرية

تذكر”.

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