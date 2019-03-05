الخيال العلمي يتحول لحقيقة.. شريحة “دماغية” ذكية ستغير حياتك

2019/03/05 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ منوعات

يبدو

أن ما شاهدناه في أفلام الخيال العلمي واعتبرناه ضربا من الجنون، سيتحول إلى واقع نعيشه

قريبا، مع إعلان علماء أن حياتنا قد تتغير بشكل كبير بفضل شرائح ذكية يتم زراعتها في

دماغ الإنسان.

وقال

عالم الأعصاب في جامعة نورث وسترن، موران سيرف، إنه من الممكن أن يتوصل العلماء لهذه

الشرائح ويتم تركيبها داخل الأدمغة بالفعل، خلال 5 سنوات فقط.

وفي

حال نجح العلماء في إنتاج الشرائح الذكية وتركيبها، فإنها ستغير حياة البشر بشكل جذري،

إذ سيكون الإنسان قادرا على الحصول على أية معلومات يريدها بشكل فوري، وبمجرد تفكيره

بأمر معين.

وأوضح

العالم، أن الشريحة ستكون موصولة بشبكة الإنترنت، وبالتالي فإنك ستحصل على أي معلومات

تريدها، من ويكيبيديا أو غوغل على سبيل المثال، في حال تفكيرك بفكرة معينة.

وأشار

سيرف إلى أن هذه الشرائح ستعمل على زيادة فعالية دماغ الإنسان، وقدرته على استيعاب

المعلومات، وفق ما ذكر لشبكة “سي بي إس”

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