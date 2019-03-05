بالتنسيق مع دائرة الكهرباء.. المسارّي تبعث مكتبها لنصب محولات كهربائية في ابي غريب

2019/03/05 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز / بغداد

زار

مكتب عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية عائشة غزال المسارّي وبرفقة دائرة كهرباء

ابي غريب قاطع حي الشهداء للاطلاع على الواقع

الخدمي وعمل كشف لنصب محولات كهربائية وحل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها اهالي المنطقة.

وذكر بيان لمكتب المساري تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعد زيارة مسبقة للمسارّي للمنطقة واستمعت فيها الى هموم ومشاكل المنطقة والتي كانت ابرزها نقص الطاقة الكهربائية وافتقار المنطقة الى شبكة كهرباء .

واكدت

المسارّي على مواصلتها في متابعة الخدمات والعمل على توفير اهم المتطلبات الاساسية

التي تصب لصالح المواطن في مناطق ابي غريب.

من جانبهم اثنى اهالي المنطقة على دور المسارّي في متابعة الخدمات بشكل مستمر واستجابتها السريعة لمطالب واحتياجات الاهالي ونقلها لمعاناة المواطنين الى الجهات الخدمية.

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