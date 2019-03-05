2019/03/05 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- السليمانية هافال فتاح طالبت عضو مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، عن المكون التركماني نجاة حسين، حزبي الوطني والديمقراطي الكردستاني بعدم التعامل مع قضية منصب محافظ كركوك بمعادلة الاستحقاقات الانتخابية، محذرةً في الوقت ذاته المكون العربي من الوقوع في اخطاء جسيمة قد تتسبب باعادة أحداث 16 تشرين الاول 2017.وذكرت حسين، في حديث “ناس”، اليوم (5 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد الحسم الكردي..



التركمان يطالبون بمنصب محافظ كركوك ويحذرون العرب من أخطاء “جسيمة” NAS | موقع ناس الرسمي.

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