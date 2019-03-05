2019/03/05 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلن المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن عدنـان كريـم سلمـان، الثلاثاء، صدور أحكام قضائية غيابية بحق المدير العام وكالة السابق للشركة العامة للأسناد الهندسي.وقال سلمان في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (5 اذار 2019)، ان “الاحكام القضائية جاءت بناءً على التحقيقات التي اجراها المكتب بدعم من وزير الصناعة والمعادن في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفتش العام في وزارة الصناعة يعلن الإطاحة بمدير عام إثر قضايا فساد NAS | موقع ناس الرسمي.

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