2019/03/05 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت مجلة "فوربس"، اليوم الثلاثاء، 20 بنكا روسيا في قائمة المصارف الأكثر ملاءمة في العالم.

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