2019/03/05 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة جهير، بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء 5 مارس/ آذار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوان الملكي يعلن وفاة بنت الملك سعود) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوان الملكي يعلن وفاة بنت الملك سعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).