العمالقة الغازية تجتاح سماء الأرض

2019/03/05 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة شاهد هواة الفلك خلال نهاية الأسبوع الماضي عرضا سماويا رائعا أبطاله العمالقة الغازية في النظام الشمسي.وشهدت سماء الليل 3 نجوم ساطعة بشكل غامض، إلا أن تلك الأجسام في الواقع ليست نجوما، بل هي ثلاثة كواكب: الزهرة وزحل والمشتري.وظهرت هذه الكواكب بجانب القمر، ليلة السبت 2 مارس، حيث اقترن الهلال مع زحل، […]

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