عبدالمهدي: تم اصدار عدد كبير من القرارات في اطار مكافحة الفساد

2019/03/05 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ،الثلاثاء، اصدار عدد كبير من القرارات في اطار مكافحة الفساد.

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