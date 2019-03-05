عبدالمهدي: الايام القادمة ستشهد زيارة شخصيات مهمة الى العراق

2019/03/05 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، ان شخصيات مهمة ستزور العراق خلال الايام المقبلة.

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