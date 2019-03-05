الانواء تعلن المباشرة بتشغيل الرصد الأوتوماتيكي بمطار بغداد

2019/03/05 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، بتشغيل محطة الرصد الجوي الأوتوماتيكية الذكية بمطار بغداد.وذكرت الهيئة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه "ان الهيئة العامة للانواء الجوية باشرت العمل بتشغيل محطة الرصد الجوي الأوتوماتيكية في الراديوسوند في مطار بغداد الدولي بعد استكمال ربطها بالأقمار الصناعية".

وبحسب البيان اوضح مدير عام الهيئة علي صاحب البهادلي، بان "المحطة الجديدة قامت بإعطاء عمليات التحليل الإحصائي وعمل قاعدة البيانات وكما انها تقوم بتسجيل التنبوءات الاستباقية قبل (15) يوم من الحدث المتوقع لرصدات الجوية"، مشيرا الى ان ان "عمل هذه المحطة يعد الأولى لمشروع المناخ الذكي الذي تنفذه شركة dtn الأمريكية والتي يأتي العمل بها بإشراف هيئة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي".

واعلنت الهيئة مسبقا تسلمها المحطة الاولى لمشروع المناخ الذكي من قبل شركة DTN الأمريكية وتم نصبها من قبل مهندسي الهيئة في موقع محطة رصد مطار بغداد الدولي.

تحرير: سارة رعد

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