2019/03/05 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الاقتصادي محمد العريان قال محمد العريان إن الاقتصاد الأوروبي يتباطأ بأكثر من توقعات المستثمرين، محذراً من أن هذا التباطؤ يشكل الخطر الأكبر على الأسواق العالمية.





وأضاف العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز" خلال مقابلة مع وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي لديه أدوات محدودة فقط تحت تصرفه للاستجابة للتباطؤ الاقتصادي بينما الحكومات الأوروبية ليست مستعدة لمواجهة ذلك من خلال زيادة الإنفاق.





وأوضح العريان أن الكثيرين يقللون من شأن سرعة تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا.





ووصف الاقتصادي أوروبا بأنها تشكل الخطر الأكبر على الأسواق العالمية، يليها تباطؤ الاقتصاد الصيني ثم سياسة البنوك المركزية والصراع التجاري.





وأشار العريان إلى أن خفض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد في منطقة اليورو خلال العام الجاري إلى 1.6% من 1.9% في التقديرات السابقة متفائلةً للغاية.





وكان تأثير التباطؤ الاقتصادي في أوروبا والصين قد ساعد على دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التخلى عن لهجته التشديدية، قائلاً إنه سيكون صبورًا قبل اتخاذ أي قرار بعد رفع معدلات الفائدة أربع مرات في عام 2018.





لكن العريان يرى أن قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة قد يجبر الفيدرالي على تغيير نهج " الصبر" بمجرد حلول فصل الصيف.





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