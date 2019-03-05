مدرب المانيا يستغني عن نجوم فريقه ابطال مونديال 2014

2019/03/05 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة فجر يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا مفاجأة مدوية بإعلانه أن ثلاثي البايرن، ماتس هوملس، وجيروم بواتينغ، وتوماس مولر، المتوجين معه بلقب مونديال 2014، لا يشكلون جزءا من خططه المستقبلية.وقال لوف: “2019 بالنسبة للمنتخب الألماني هو عام انطلاقة جديدة”.وأشار إلى أنه زار مدينة ميونخ لإبلاغ اللاعبين بقراره، قبل إعلان التشكيلة المدعوة لخوض […]

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