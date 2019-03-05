2019/03/05 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني ،الثلاثاء، قرية الكعبية قرب مدينة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وهدمت منزلين فلسطينيين.وذكرت مصادر محلية أن “قوات الاحتلال برفقة عدد من جرافاتها اقتحمت القرية وهدمت منزلين مأهولين بالسكان”، مضيفة ان ” قوات الاحتلال تواصل سياسة التهجير الممنهجة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بهدف الاستيلاء على أراضيهم وتهويدها”.وفي هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحتلال الصهيوني يقتحم بلدات وقرى في الضفة الغربية وحيفا ويهدم منازلها alansaar.

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