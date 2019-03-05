رئيس الجمهورية: العراق مطلوب منه الآن أن يلعب دورا في لم شمل المنطقة

2019/03/05 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ،الثلاثاء، إننا نريد أن يكون العراق ساحة توافق للمصالح بين الدول وشعوب المنطقة.وقال صالح إن “ العراق مطلوب منه الآن أن يلعب دورا في لم شمل المنطقة”، مشددا على أهمية زيارة نظيره الإيراني حسن روحاني إلى بغداد الشهر الجاري”.وأضاف: “إننا لا نريد أن نكون جزءا من سياسة […]

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