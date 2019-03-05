2019/03/05 | 22:21

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عاجل مجلس الوزراء يصوت على الاقتراض الخارجي والمنح وآلياته

تأریخ التحریر: : 2019/3/5 22:00

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