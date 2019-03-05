هل يحقق دورتموند الريمونتادا امام توتنهام

2019/03/05 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} يلتقي اليوم بوروسيا دورتموند الألماني نظيره توتنهام الإنجليزي بملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وتوتنهام في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.وتبدو مهمة بوروسيا دورتموند في العبور للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية، بعدما تلقى هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما بملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية "لندن" بثلاثية نظيفة.ويحتاج بوروسيا دورتموند لتحقيق الفوز برباعية نظيفة في مباراة اليوم من أجل تخطي دور الـ 16، وهي مهمة أشبه بالمستحيلة للفريق الاصفر.ويأمل بوروسيا دورتموند في تكرار سيناريو مباراته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني عندما تمكن من تحقيق الفوز برباعية نظيفة على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن منافسات دور المجموعات.يأتي هذا في الوقت الذي يدرس فيه لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، مواجهة توتنهام بثلاثي هجومي مكون من ماركو رويس، باكو ألكاسير وماريو جوتزه من أجل تحقيق الريمونتادا.

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