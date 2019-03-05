2019/03/05 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، ان القوات الامنية القت القبض على هارب من سجن

بادوش بحوزته مواد مخدرة في العاصمة.

وذكر

اعلام القيادة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الامنية

في قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت من

إلقاء القبض على احد الهاربين من سجن بادوش وبحوزته مواد مخدرة ضمنها مادة الكرستال

في جانب الكرخ”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن القبض على هارب من سجن بادوش بحوزته مواد مخدرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن القبض على هارب من سجن بادوش بحوزته مواد مخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).