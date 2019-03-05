2019/03/05 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يصوت على منح وزارة النقل استثناءات بشأن مشروع ميناء الفاو

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