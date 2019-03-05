اكتشاف مشكلة قاتلة في تجويف الفم

2019/03/05 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف علماء جامعة كولومبيا الأمريكية، أن البكتيريا الموجودة في تجويف الفم، والتي تساهم في عملية تسوس الأسنان والتهاب اللثة، تعجل من تطور سرطان القولون.ويفيد موقع “MedicalXpress” بأن الباحثين اكتشفوا غياب بروتين “Annexin A1” في خلايا القولون السليمة، والذي يحفز نمو الأورام الخبيثة.وخلال التجارب التي أجراها الباحثون على الفئران، اتضح أن كبح […]

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