2019/03/05 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع سهم "جنرال إلكتريك" بنحو 7% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات سلبية من قبل الرئيس التنفيذي للشركة.





وقال "لاري كولب" الرئيس التنفيذي لـ"جنرال إلكتريك" في مؤتمر بنيويورك اليوم أن أن التدفق النقدي الحر الصناعي للشركة في عام 2019 سيكون سلبياً.





التدفق النقدي الحر يعتبر مقياس الأداء المالي للشركة وهو عبارة عن الأموال متبقية بعد أن تدفع الشركة نفقات التشغيل والإنفاق الرأسمالي.





وحققت "جنرال إلكتريك" 4.5 مليار دولار من التدفق النقدي الحر في العام الماضي.





وأضاف "كولب" أن استثمارات الطاقة في جنرال إلكتريك سوف تواجه تحديات كبيرة خلال السنوات المقبلة.





وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "جنرال إلكتريك" بنحو 5.4% إلى 9.82 دولار بعد أن تراجع بنحو 7% في وقت سابق من التعاملات عند مستوى 9.59 دولار.





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