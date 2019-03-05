محدث.. الذهب يتراجع للجلسة السابعة على التوالي عند التسوية

2019/03/05 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت أسعار الذهب للجلسة السابعة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار الأمريكي وترقب التطورات التجارية.





وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع صعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في نحو 3 أسابيع خلال تعاملات اليوم.





ويواصل المستثمرون التركيز على التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في ظل تقارير صحفية بأن الجانب الصيني والأمريكي دخلا المراحل النهائية من المفاوضات بشأن اتفاق قد يتضمن خفض التعريفات الجمركية الصينية على مجموعة من السلع الأمريكية حال إزالة الإدارة الأمريكية الجزاءات الواسعة ضد بكين.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين، كما صعد النشاط الخدمي الأمريكي بأكثر من التقديرات.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2% إلى 1284.70 دولارللأوقية.





وبحلول الساعة 6:35 مساءً بتوقيت جرينتش، سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% عند 1284.85 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% ليصل إلى مستوى 96.845.





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