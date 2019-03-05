قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة عبد المهدي

2019/03/05 | 22:33

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صوت مجلس الوزراء على نظامه الداخلي، اليوم الثلاثاء، فيما تبنى

مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة

المملكة الاردنية الهاشمية

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ان "مجلس الوزراء عقد جلسته

الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".واضاف ان " المجلس صوت المجلس على منح وزارة النقل استثناءات

وصلاحيات توقيع عقود بشأن مشروع البنى التحتية لميناء الفاو الكبير

وشهدت الجلسة التصويت على مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء".واشر البيان الى انه "تم التصويت على مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام

بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية فضلا عن

مناقشته واقع المرأة العراقية ومشاركتها ودعمها ، واستضاف رئيس

اللجنة الدائمة العليا للنهوض بالمرأة واستمع للملاحظات والاقتراحات

، وتابع ان "المجلس أقر محضر اجتماع نقل ملكية الطائرات الكندية ( CRJ

) ، الى جانب اقرار توصيات المجلس الوزاري للطاقة بجلسته العاشرة ،

والموافقة على ايجار مبنى السفارة الفرنسية".واوضح ان " المجلس صوت على الاقتراض الخارجي والمنح وآلياته وبحث

مجلس الوزراء سبل تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

عبر مدونة تخدم عمل السلطتين وتعزز دورهما الرقابي والتنفيذي" .

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